В ресторане «Парк Культуры» пройдет шефс-тейбл в честь 15-летия НН.Собака.ru

Шеф-повар «Парка Культуры» Глеб Левицкий так вдохновился нашим юбилеем, что разработал специальный гастрономический сет, который презентует на шефс-тейбле в ресторане только 13 апреля. Всего в сете шесть подач, каждая из которых с эно-сопровождением. Шеф уже отрепетировал все на нас. Показываем, как это было, и рассказываем подробности.