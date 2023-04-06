В ресторане «Парк Культуры» пройдет шефс-тейбл в честь 15-летия НН.Собака.ru

Шеф-повар «Парка Культуры» Глеб Левицкий так вдохновился нашим юбилеем, что разработал специальный гастрономический сет, который презентует на шефс-тейбле в ресторане только 13 апреля. Всего в сете шесть подач, каждая из которых с эно-сопровождением. Шеф уже отрепетировал все на нас. Показываем, как это было, и рассказываем подробности.
Шеф разделил специальный гастрономический сет на рубрики НН.Собака.ru.
Поэтому у него в меню:
- МОДА;
- КРАСОТА;
- ЭКОЛОГИЯ;
- ГОРОД;
- БАРЫ И РЕСТОРАНЫ;
- ЧТО ГДЕ ЕСТЬ.
Только 13 апреля в 19:00 на шефс-тейбле будет подавать:
- модный продукт на трендовой посуде;
- все самое красивое сразу;
- осознанный локальный картофель;
- нижегородское ресторанное блюдо от нейросети;
- маст-хэв ресторанов и баров;
- желанный трофей.
Шеф-повар Глеб Левицкий подготовил целое гастрономическое шоу в честь 15-летия НН.Собака.ru.
Но на него всего 14 мест, которые нужно успеть забронировать по телефону: 215-12-12.
Фото: Анастасия Волкова
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