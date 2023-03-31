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В Нижнем пройдет первый этап проекта «G10. Шеф-повара России»

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«G10. Шеф-повара России. Опыт лидеров»— это первый проект в рамках проекта G10, который посвящен бренд-шефам страны. Они вместе с владельцами ресторанных бизнесов делятся опытом в формате товарищеских матчей: сборная Нижнего Новгорода — сборная России.

 

В сборную команду хозяев вошли представители ведущих ресторанных компаний Нижнего:

  • Berezka Group
  • Mugle Rest
  • «Еда и культура Project»
  • Ilyin Group

Кроме того, в сборной хозяев — ресторанный критик и главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова.

Сборная команда гостей представлена 30 регионами страны. Первый раунд пройдет в Нижнем с 3 по 5 апреля.

Подробности проекта здесь.


 

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Фото: unsplash

 

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