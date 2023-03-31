В Нижнем пройдет первый этап проекта «G10. Шеф-повара России»

В сборную команду хозяев вошли представители ведущих ресторанных компаний Нижнего:

Berezka Group

Mugle Rest

«Еда и культура Project»

Ilyin Group

Кроме того, в сборной хозяев — ресторанный критик и главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова.

Сборная команда гостей представлена 30 регионами страны. Первый раунд пройдет в Нижнем с 3 по 5 апреля.

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Фото: unsplash