Шеф Red Wall Игорь Шиянов проведет ужин в рамках WhereToEat

В преддверии десятой всероссийской премии WhereToEat Russia 2023 команда проекта организовала десять уникальных ужинов в Санкт-Петербурге.
Все ужины пройдут в один день — 6 апреля. В гости к петербургским ресторанам приедут:
- в Mr. Bo – Red Wall Нижний Новгород (шеф Игорь Шиянов)
резерв по телефону: +7 969 711-24-24
- в Osteria Betulla – AVA Москва (шефы Артем Лосев и Виталий Истомин)
резерв по телефону: +7 921 181-94-60
- в Hitch - Touch Chef’s Place&Bar Москва (шеф Никита Кузьменко)
резерв по телефону: +7 812 943-01-10
- в Da Manu - The Greeks Москва (шефы Владимир Чистяков и Никита Брехов)
резерв по телефону: +7 812 918-69-95
- в La Biga - Rocky2 Москва (шефы Владимир Чистяков и Алексей Волков)
резерв по телефону: +7 931 302-44-22
- в GooseGoose – BURO. TSUM Москва (шеф Егор Макаров)
резерв по телефону: +7 812 928-37-27
- в Recolte - 0,75 please Красноярск (шеф Александр Кучеров)
резерв по телефону: +7 812 500-51-10
- в Frantsuza Bistrot – Шануар Москва (шеф Эдуард Архипов)
резерв по телефону: +7 812 500-52-63
- во Fresa’s – Folk Москва (шеф Александр Лощинин)
резерв по телефону: +7 931 002-56-91
- в Commons - Матрешка Москва (шеф Влад Пискунов)
резерв по телефону: +7 812 950-14-00
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Фото: Chef.ru
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