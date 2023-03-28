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Шеф Red Wall Игорь Шиянов проведет ужин в рамках WhereToEat

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В преддверии десятой всероссийской премии WhereToEat Russia 2023 команда проекта организовала десять уникальных ужинов в Санкт-Петербурге.

 

 Все ужины пройдут в один день — 6 апреля. В гости к петербургским ресторанам приедут:

  • в Mr. Bo – Red Wall Нижний Новгород (шеф Игорь Шиянов)

резерв по телефону: +7 969 711-24-24

 

 

  • в Osteria Betulla – AVA Москва (шефы Артем Лосев и Виталий Истомин)

резерв по телефону: +7 921 181-94-60

  • в Hitch - Touch Chef’s Place&Bar Москва (шеф Никита Кузьменко)

резерв по телефону: +7 812 943-01-10

  • в Da Manu - The Greeks Москва (шефы Владимир Чистяков и Никита Брехов)

резерв по телефону: +7 812 918-69-95

  • в La Biga - Rocky2 Москва (шефы Владимир Чистяков и Алексей Волков)

резерв по телефону: +7 931 302-44-22

  • в GooseGoose – BURO. TSUM Москва (шеф Егор Макаров)

резерв по телефону: +7 812 928-37-27

  • в Recolte - 0,75 please Красноярск (шеф Александр Кучеров)

резерв по телефону: +7 812 500-51-10

  • в Frantsuza Bistrot – Шануар Москва (шеф Эдуард Архипов)

резерв по телефону: +7 812 500-52-63

  • во Fresa’s – Folk Москва (шеф Александр Лощинин)

резерв по телефону: +7 931 002-56-91

  • в Commons - Матрешка Москва (шеф Влад Пискунов)

резерв по телефону: +7 812 950-14-00

 

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Фото: Chef.ru

 

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