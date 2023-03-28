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Bottega bistro и Red Wall победили в первом этапе проекта «Фестиваль в мегаполисах»

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Компания «Аэрофлот» и Александр Сысоев, основатель российского Ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru, подвели итоги первого этапа гастрономического проекта «Фестиваль в мегаполисах».

 

Первые 8 победителей приедут 3 апреля на финал в московский ресторан Semifreddo. Трое из них введут свои блюда в бизнес-класс авиакомпании «Аэрофлот».

Второй конкурс пройдет летом.

Победители:

  1. 800°С Contemporary Steak (Москва)
  2. Champ Bistro (Москва)
  3. Ava (Москва)
  4. Mon Chou Chou (СПб)
  5. Juan cantina espanola (СПб)
  6. Charlie (СПб)
  7. Чешуя (Красноярск)
  8. Сibo (Екб)
  9. Co-Co Chalet (Сочи)
  10. Fresco (Красноярск)
  11. Ichi-e Ichi-Go (Казань)
  12. Beerman на речке (Новосибирск)
  13. Bottega bistro (Нижний Новгород)
  14. Red Wall (Нижний Новгород)

Поздравляем номинантов — Bottega bistro и Red Wall.

 

 

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