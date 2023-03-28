Bottega bistro и Red Wall победили в первом этапе проекта «Фестиваль в мегаполисах»

Компания «Аэрофлот» и Александр Сысоев, основатель российского Ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru, подвели итоги первого этапа гастрономического проекта «Фестиваль в мегаполисах».
Первые 8 победителей приедут 3 апреля на финал в московский ресторан Semifreddo. Трое из них введут свои блюда в бизнес-класс авиакомпании «Аэрофлот».
Второй конкурс пройдет летом.
Победители:
- 800°С Contemporary Steak (Москва)
- Champ Bistro (Москва)
- Ava (Москва)
- Mon Chou Chou (СПб)
- Juan cantina espanola (СПб)
- Charlie (СПб)
- Чешуя (Красноярск)
- Сibo (Екб)
- Co-Co Chalet (Сочи)
- Fresco (Красноярск)
- Ichi-e Ichi-Go (Казань)
- Beerman на речке (Новосибирск)
- Bottega bistro (Нижний Новгород)
- Red Wall (Нижний Новгород)
Поздравляем номинантов — Bottega bistro и Red Wall.
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