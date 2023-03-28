Bottega bistro и Red Wall победили в первом этапе проекта «Фестиваль в мегаполисах»

Первые 8 победителей приедут 3 апреля на финал в московский ресторан Semifreddo. Трое из них введут свои блюда в бизнес-класс авиакомпании «Аэрофлот».

Второй конкурс пройдет летом.

Победители:

800°С Contemporary Steak (Москва) Champ Bistro (Москва) Ava (Москва) Mon Chou Chou (СПб) Juan cantina espanola (СПб) Charlie (СПб) Чешуя (Красноярск) Сibo (Екб) Co-Co Chalet (Сочи) Fresco (Красноярск) Ichi-e Ichi-Go (Казань) Beerman на речке (Новосибирск) Bottega bistro (Нижний Новгород) Red Wall (Нижний Новгород)

Поздравляем номинантов — Bottega bistro и Red Wall.

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