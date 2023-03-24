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Нижегородцев приглашают на гастрофестиваль

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С 5 по 10 июня в Сочи пройдет GASTREET — одно из главных ресторанных событий страны. Нижегородцев ждет нетворкинг, лектории, фудмаркет и благотворительный забег.

 

Восьмой год подряд Красная Поляна становится меккой для представителей ресторанной индустрии. В закрытом городке находятся только участники, поставщики и организаторы мероприятия — около 5 тысяч человек.

В этом году организаторы шоу усилили образовательный контент, добавив к ресторанному, шефскому и барному блоку, блок про отели, кофейную индустрию, а также винную отрасль.

Среди спикеров: Андрей Шмаков (Savva), Виктор Скуратов (Skuratov Coffee), Мария Тюменева (Аппетитный маркетинг), Артем Перук и Игорь Зернов (El Copitas Bar) и многие другие.

Участников ждет насыщенная вечерняя программа, интерактивные интеграции, а также ежедневные концерты под открытым небом.

На уличном фудмаркете можно попробовать самые разные гастрономические концепции: еда на открытом огне, классический стрифуд и многое другое.

Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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