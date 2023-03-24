Нижегородцев приглашают на гастрофестиваль

Восьмой год подряд Красная Поляна становится меккой для представителей ресторанной индустрии. В закрытом городке находятся только участники, поставщики и организаторы мероприятия — около 5 тысяч человек.

В этом году организаторы шоу усилили образовательный контент, добавив к ресторанному, шефскому и барному блоку, блок про отели, кофейную индустрию, а также винную отрасль.

Среди спикеров: Андрей Шмаков (Savva), Виктор Скуратов (Skuratov Coffee), Мария Тюменева (Аппетитный маркетинг), Артем Перук и Игорь Зернов (El Copitas Bar) и многие другие.

Участников ждет насыщенная вечерняя программа, интерактивные интеграции, а также ежедневные концерты под открытым небом.

На уличном фудмаркете можно попробовать самые разные гастрономические концепции: еда на открытом огне, классический стрифуд и многое другое.

Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов