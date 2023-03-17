Гастрономический фестиваль откроется на Маркина

На площади Маркина пройдет гастрономический фестиваль Крымской кухни. Для юных зрителей организуют аквагрим и установят на площадке большой куб-раскраску.
Посетителей ждут: дегустация блюд, ярмарочные домики и музыкальная программа.
Кроме того, в 15.00 на сцене пройдет кулинарный мастер-класс от Кирилла Хмельницкого — шеф-повара и участника шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница».
Гостей ждут 18 марта с 12:00 до 18:00. Вход свободный.
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Фото: соцсети
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