Гастрономический фестиваль откроется на Маркина

Посетителей ждут: дегустация блюд, ярмарочные домики и музыкальная программа.

Кроме того, в 15.00 на сцене пройдет кулинарный мастер-класс от Кирилла Хмельницкого — шеф-повара и участника шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница».

Гостей ждут 18 марта с 12:00 до 18:00. Вход свободный.







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Фото: соцсети