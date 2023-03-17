Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» вернется в Нижний

Замгубернатора региона Олег Беркович в интервью в программе «Час Speak» на RTVI рассказал, что каждое заведение на Рождественской в рамках гастрособытия старается, как может.

В дни проведения фестиваля автомобильное движение будут останавливать.





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Фото: Нижний 800