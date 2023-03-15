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Yale, Red Wall и «Кусто» в шорт-листе WhereToEat 2023

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На сайте ресторанной премии WhereToEat опубликован шорт-лист лучших ресторанов России. Эти заведения набрали наибольшее количество баллов по результатам голосования экспертов из 500 человек.

 

В шорт-листе шесть заведений — из Центрального и Приволжского федерального округов, которые объединены премией Wheretoeat Center (за исключением Москвы и Татарстана). Публикуем номинантов в алфавитном порядке:

  1. IKRA — Плес
  2. Red Wall — Нижний Новгород
  3. Yale — Нижний Новгород
  4. «Гроза» — Кострома
  5. «Кусто» — Нижний Новгород
  6. «Ливингстон» — Самара

7 апреля объявят лучший ресторан в стране.

 

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Фото: архив заведения

 

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