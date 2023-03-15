Yale, Red Wall и «Кусто» в шорт-листе WhereToEat 2023

В шорт-листе шесть заведений — из Центрального и Приволжского федерального округов, которые объединены премией Wheretoeat Center (за исключением Москвы и Татарстана). Публикуем номинантов в алфавитном порядке:

IKRA — Плес Red Wall — Нижний Новгород Yale — Нижний Новгород «Гроза» — Кострома «Кусто» — Нижний Новгород «Ливингстон» — Самара

7 апреля объявят лучший ресторан в стране.





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Фото: архив заведения