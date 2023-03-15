Yale, Red Wall и «Кусто» в шорт-листе WhereToEat 2023

На сайте ресторанной премии WhereToEat опубликован шорт-лист лучших ресторанов России. Эти заведения набрали наибольшее количество баллов по результатам голосования экспертов из 500 человек.
В шорт-листе шесть заведений — из Центрального и Приволжского федерального округов, которые объединены премией Wheretoeat Center (за исключением Москвы и Татарстана). Публикуем номинантов в алфавитном порядке:
- IKRA — Плес
- Red Wall — Нижний Новгород
- Yale — Нижний Новгород
- «Гроза» — Кострома
- «Кусто» — Нижний Новгород
- «Ливингстон» — Самара
7 апреля объявят лучший ресторан в стране.
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Фото: архив заведения
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