Стало известно, когда в Нижнем проведут фестиваль «Да, шеф!»

В 2022 году фестиваль посетили 120 тысяч человек. Он занял первое место на XI Всероссийском конкурсе событийного туризма Russian Event Awards.

В этом году мероприятие пройдет уже в третий раз. Программа фестиваля пока не раскрывается. Константин Ивлев пообещал, что гостей будут ждать еще больше кулинарных рекордов и вкусных блюд.

Ранее шеф рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.





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Фото: соцсети парка «Швейцарии»



