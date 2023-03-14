18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

Стало известно, когда в Нижнем проведут фестиваль «Да, шеф!»

Поделиться:

Гастрофестиваль «Да, шеф!» Константина Ивлева пройдет в Нижнем 5 и 6 августа. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

 

В 2022 году фестиваль посетили 120 тысяч человек. Он занял первое место на XI Всероссийском конкурсе событийного туризма Russian Event Awards.

В этом году мероприятие пройдет уже в третий раз. Программа фестиваля пока не раскрывается. Константин Ивлев пообещал, что гостей будут ждать еще больше кулинарных рекордов и вкусных блюд.

Ранее шеф рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети парка «Швейцарии»


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: