В Нижнем запускают «Фестиваль в мегаполисах»

17 марта Аэрофлот отметит 100-летний юбилей. В честь события компания и Александр Сысоев, основатель российского Ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru, запускают гастрономический проект «Фестиваль в мегаполисах».
Первый этап фестиваля пройдет с 6 по 19 марта в 100 ресторанах Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга и других городов.
Нижегородские рестораны Red Wall, Горячо, TT bistro и Сыроварня подготовили фестивальный сет из трех блюд.
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