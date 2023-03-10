Цифра дня: 5 млн рублей направят на организацию гастрофеста «Да, шеф»

Пять миллионов рублей направят на организацию гастрономического фестиваля «Да, шеф» в нижегородском парке «Швейцария» в этом году. Информация опубликована на портале госзакупок.
Заказчик — администрация парка, имя подрядчика не уточняется. Для оплаты услуг бюджетные средства не привлекаются.
Ранее шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.
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Фото: архив организаторов
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