Цифра дня: 5 млн рублей направят на организацию гастрофеста «Да, шеф»

Заказчик — администрация парка, имя подрядчика не уточняется. Для оплаты услуг бюджетные средства не привлекаются.

Ранее шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.

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Фото: архив организаторов