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Цифра дня: 5 млн рублей направят на организацию гастрофеста «Да, шеф»

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Пять миллионов рублей направят на организацию гастрономического фестиваля «Да, шеф» в нижегородском парке «Швейцария» в этом году. Информация опубликована на портале госзакупок.

 

Заказчик — администрация парка, имя подрядчика не уточняется. Для оплаты услуг бюджетные средства не привлекаются.

Ранее шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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