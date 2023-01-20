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Нижегородский ресторан вошел в топ конкурса от Ивлева

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В России завершился первый гастрофестиваль «Новогоднее блюдо от шефа». На протяжении двух недель шеф-повара ресторанов представляли авторское прочтение новогодних салатов. Гости ресторанов по всей России смогли попробовать классику в оригинальном исполнении.

 

Победитель из Нижнего — «Кафе 38» с блюдом — смерребред с селедкой над шубой, свекольным кремом и разнотравьем.

При составлении фестивального меню шеф-повара использовали локальные продукты своего региона и не совсем привычные ингредиенты. К примеру, раковые шейки, копченый язык, сардины, макрель, корень лотоса, перепелку, сома, краба, муксуна, морского ежа и другие.

Ранее Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.


 

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