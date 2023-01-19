Franky Bar отметит десятилетие вечеринкой в стиле старого Голливуда

В этом году Franky Bar отпразднует свой десятый (юбилейный) день рождения. Весь февраль гостей ждут громкие гостевые смены от лучших баров страны. А зафиналить команда решила вечеринкой в стиле старого Голливуда при участии DJ Петра Левинского, того самого голоса Серебряного дождя.