Franky Bar отметит десятилетие вечеринкой в стиле старого Голливуда

В этом году Franky Bar отпразднует свой десятый (юбилейный) день рождения. Весь февраль гостей ждут громкие гостевые смены от лучших баров страны. А зафиналить команда решила вечеринкой в стиле старого Голливуда при участии DJ Петра Левинского, того самого голоса Серебряного дождя.
Программа:
- 19 января - иммерсивный вечер от Зойки
- 2 февраля - Mitzva
- 9 февраля - the Bix
Команда бара планирует интересные коллаборации и спешлы. Советуем следить за анонсами в социальных сетях заведения.
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Фото: архив организаторов
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