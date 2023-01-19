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Franky Bar отметит десятилетие вечеринкой в стиле старого Голливуда

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В этом году Franky Bar отпразднует свой десятый (юбилейный) день рождения. Весь февраль гостей ждут громкие гостевые смены от лучших баров страны. А зафиналить команда решила вечеринкой в стиле старого Голливуда при участии DJ Петра Левинского, того самого голоса Серебряного дождя.

 

Программа:

  • 19 января - иммерсивный вечер от Зойки
  • 2 февраля - Mitzva
  • 9 февраля - the Bix

Команда бара планирует интересные коллаборации и спешлы. Советуем следить за анонсами в социальных сетях заведения.

 

 

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Фото: архив организаторов

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