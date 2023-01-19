Топ-10 ресторанов Нижнего по версии Трипэдвайзер

Одна из самых крупных в мире платформ о путешествиях Tripadvisor опубликовала традиционный топ-10 лучших заведений Нижнего. Публикуем результаты.
- Tizer bar
- «Джани ресторани»
- Franky
- «Ле Гриль»
- Пельменная «Лепи тесто»
- Mitrich
- «ПОРТЕР»
- «Библиотека»
- Ресторан северной кухни «Экспедиция»
- «Хмель»
Полный рейтинг ресторанов города можно найти по ссылке.
Напомним, «НН.Собака.ru» и бар Tizer угощали коктейлями гостей во время Beat film fest. Придумывая напиток, TIZER вдохновлялся образом персонажа Стэнли Кубрика. Что это был за персонаж можно узнать здесь.
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Фото: архив бара Tizer
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