Топ-10 ресторанов Нижнего по версии Трипэдвайзер

Tizer bar «Джани ресторани» Franky «Ле Гриль» Пельменная «Лепи тесто» Mitrich «ПОРТЕР» «Библиотека» Ресторан северной кухни «Экспедиция» «Хмель»

Полный рейтинг ресторанов города можно найти по ссылке.

Напомним, «НН.Собака.ru» и бар Tizer угощали коктейлями гостей во время Beat film fest. Придумывая напиток, TIZER вдохновлялся образом персонажа Стэнли Кубрика. Что это был за персонаж можно узнать здесь.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив бара Tizer