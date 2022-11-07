Ссылка дня: регистрация на ресторанный форум

Эксперты расскажут, как управлять мнением клиентов о компании, как повышать продажи с помощью цифровых технологий, как сделать так, чтобы новое заведение точно «взлетело».

В этом году своими опытом поделятся — Андрей Сулима, Максим Сырников, Илья Русских, Максим Смирнов, Павел Васильев, Сергей Крутов, Глеб Левицкий и Александр Николаенко.

Мероприятие откроется в технопарке Анкудиновка по адресу: улица Академика Сахарова 4.

Участие для руководителей ресторанов и отелей – бесплатное, по предварительной регистрации.





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Фото: Оксана Шверницкая