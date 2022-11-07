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Ссылка дня: регистрация на ресторанный форум

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Бизнес-форум для рестораторов пройдет в Нижнем 10 ноября. Участники проекта познакомятся с новинками индустрии, ключевыми «игроками рынка» и получат эксклюзивные предложения. На форуме ждут владельцев отелей, ресторанов, кафе, управляющих и шеф-поваров.

 

В «Наше Дело Ресторан. Отель» выступят эксперты-практики и предприниматели федерального уровня:

  • Дарья Кадомцева — владелец ресторанов, продюсер и маркетолог
  • Олег Назаров — ведущий ресторанный PR-специалист, автор 10 книг
  • Кирилл Мартыненко — собственник и управляющий партнер ресторанной сети Torro Grill 
  • Инна Рындина — коммерческий директор «УК Русские Сезоны»
  • Ирина Худайбердыева — руководитель ЗК «Ильдорф»
  • Лилия Хохлова — управляющая «Лагуна Юг»
  • Ремизов Александр — GM Отеля «Никитин»

Эксперты расскажут, как управлять мнением клиентов о компании, как повышать продажи с помощью цифровых технологий, как сделать так, чтобы новое заведение точно «взлетело».

В этом году своими опытом поделятся — Андрей Сулима, Максим Сырников, Илья Русских, Максим Смирнов, Павел Васильев, Сергей Крутов, Глеб Левицкий и Александр Николаенко.

Мероприятие откроется в технопарке Анкудиновка по адресу: улица Академика Сахарова 4.

Участие для руководителей ресторанов и отелей – бесплатное, по предварительной регистрации.


 

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Фото: Оксана Шверницкая

 

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