Ссылка дня: регистрация на ресторанный форум

Бизнес-форум для рестораторов пройдет в Нижнем 10 ноября. Участники проекта познакомятся с новинками индустрии, ключевыми «игроками рынка» и получат эксклюзивные предложения. На форуме ждут владельцев отелей, ресторанов, кафе, управляющих и шеф-поваров.
В «Наше Дело Ресторан. Отель» выступят эксперты-практики и предприниматели федерального уровня:
- Дарья Кадомцева — владелец ресторанов, продюсер и маркетолог
- Олег Назаров — ведущий ресторанный PR-специалист, автор 10 книг
- Кирилл Мартыненко — собственник и управляющий партнер ресторанной сети Torro Grill
- Инна Рындина — коммерческий директор «УК Русские Сезоны»
- Ирина Худайбердыева — руководитель ЗК «Ильдорф»
- Лилия Хохлова — управляющая «Лагуна Юг»
- Ремизов Александр — GM Отеля «Никитин»
Эксперты расскажут, как управлять мнением клиентов о компании, как повышать продажи с помощью цифровых технологий, как сделать так, чтобы новое заведение точно «взлетело».
В этом году своими опытом поделятся — Андрей Сулима, Максим Сырников, Илья Русских, Максим Смирнов, Павел Васильев, Сергей Крутов, Глеб Левицкий и Александр Николаенко.
Мероприятие откроется в технопарке Анкудиновка по адресу: улица Академика Сахарова 4.
Участие для руководителей ресторанов и отелей – бесплатное, по предварительной регистрации.
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Фото: Оксана Шверницкая
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