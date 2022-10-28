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Четыре ресторана Нижнего вошли в топ-10 премии Wheretoeat

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На Нижегородской ярмарке завершилась церемония вручения наград ресторанной премии WhereToEat Center. Выбрали лучших из лучших в городах Центрального и Приволжского федеральных округов.

 

Топ-10 национальной премии Wheretoeat Center:

  1. Ikra
  2. Yale (Нижний Новгород)
  3. Ливингстон
  4. Bottega Bistro (Нижний Новгород)
  5. Red Wall (Нижний Новгород)
  6. Кусто (Нижний Новгород)
  7. NOLAN WINE & KITCHEN
  8. Гроза
  9. Ваще огонь
  10. Сеновал

Победители специальных номинаций:

  • «Шеф-повар года» — Дмитрий Дмитриенко (Нижний Новгород)
  • «Сомелье года» — Кирилл Сулима (Нижний Новгород)
  • «Бар года» — «Медные трубы» (Нижний Новгород)

Подробнее с итогами можно ознакомиться здесь.

Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет победителей!

 

 

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Фото: сообщество Yale «ВКонтакте»

 

 

 

 

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