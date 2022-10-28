Четыре ресторана Нижнего вошли в топ-10 премии Wheretoeat

На Нижегородской ярмарке завершилась церемония вручения наград ресторанной премии WhereToEat Center. Выбрали лучших из лучших в городах Центрального и Приволжского федеральных округов.
Топ-10 национальной премии Wheretoeat Center:
- Ikra
- Yale (Нижний Новгород)
- Ливингстон
- Bottega Bistro (Нижний Новгород)
- Red Wall (Нижний Новгород)
- Кусто (Нижний Новгород)
- NOLAN WINE & KITCHEN
- Гроза
- Ваще огонь
- Сеновал
Победители специальных номинаций:
- «Шеф-повар года» — Дмитрий Дмитриенко (Нижний Новгород)
- «Сомелье года» — Кирилл Сулима (Нижний Новгород)
- «Бар года» — «Медные трубы» (Нижний Новгород)
Подробнее с итогами можно ознакомиться здесь.
Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет победителей!
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Фото: сообщество Yale «ВКонтакте»
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