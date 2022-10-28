Четыре ресторана Нижнего вошли в топ-10 премии Wheretoeat

Топ-10 национальной премии Wheretoeat Center:

Ikra Yale (Нижний Новгород) Ливингстон Bottega Bistro (Нижний Новгород) Red Wall (Нижний Новгород) Кусто (Нижний Новгород) NOLAN WINE & KITCHEN Гроза Ваще огонь Сеновал

Победители специальных номинаций:

«Шеф-повар года» — Дмитрий Дмитриенко (Нижний Новгород)

«Сомелье года» — Кирилл Сулима (Нижний Новгород)

«Бар года» — «Медные трубы» (Нижний Новгород)

Подробнее с итогами можно ознакомиться здесь.

Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет победителей!

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Фото: сообщество Yale «ВКонтакте»