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Ресторанный public talk «Что где есть в Нижнем Новгороде»

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Уже завтра, 21 сентября, ресторанный public talk соберет главных ресторанных критиков, обозревателей и гастрономических писателей страны. Среди них Иван Глушков, Екатерина Киселева, Роман Лошманов, Наталья Савинская, Анна Тюрина и многие другие.

 

Участники обсудят, какие у Нижнего шансы на то, чтобы стать гастрономической столицей, оценят уровень поваров, сомелье и критиков города. Также на повестке: создание собственных гастро-школ, курсов сомелье и ресторанных критиков на базе образовательных заведений региона.

Встреча пройдет в рамках ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» от «НН.Собака.ru». Она состоит из трех частей (заведения, блюда, люди) и двух этапов — народного голосования на сайте премии и голосования экспертов.

Уже завершилось зрительское голосование за номинантов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде 2022», теперь эксперты отправились в рейд по заведениям, попавшим в шорт-лист, чтобы выбрать победителей по каждой номинации.

Встречаемся 21 сентября в 12:00 в галерее вкуса «Парк Культуры» (Верхневолжская набережная, 10а).


 

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«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии:

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ООО Компания Ставилон
ООО «Свит Лайф Фудсервис» – крупнейший российский дистрибьютор продуктов питания в сегменте HoReCa
Мебельная фабрика «Black & White»
ООО «Мир ковров» KOVЕR.RU
Горьковская пивоварня
EXEED ЦЕНТР EXPOCAR

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