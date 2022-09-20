Ресторанный public talk «Что где есть в Нижнем Новгороде»

Участники обсудят, какие у Нижнего шансы на то, чтобы стать гастрономической столицей, оценят уровень поваров, сомелье и критиков города. Также на повестке: создание собственных гастро-школ, курсов сомелье и ресторанных критиков на базе образовательных заведений региона.

Встреча пройдет в рамках ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» от «НН.Собака.ru». Она состоит из трех частей (заведения, блюда, люди) и двух этапов — народного голосования на сайте премии и голосования экспертов.

Уже завершилось зрительское голосование за номинантов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде 2022», теперь эксперты отправились в рейд по заведениям, попавшим в шорт-лист, чтобы выбрать победителей по каждой номинации.

Встречаемся 21 сентября в 12:00 в галерее вкуса «Парк Культуры» (Верхневолжская набережная, 10а).





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.