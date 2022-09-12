В Нижнем пройдет гастроквест «Ешь, пей, беги!»

18 сентября в Нижнем пройдет городской гастроквест — «Ешь, пей, беги!». Участники пройдут маршрут из самых актуальных, вкусных и атмосферных кафе, баров и ресторанов города. Регистрация уже открыта.
18 сентября
Время: 12:00 - 17:00
Максимальное количество участников в каждой команде — пять человек. Если не получается собрать команду, организаторы постараются добавить вас в уже сформированную. Стоимость — 1500 рублей.
Регистрация на гастроквест по телефону: 8 905 195 8984 — Светлана.
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