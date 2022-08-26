Впервые в Нижнем фестиваль Brunch Edition

Гостей ждут знаковые блюда и игристое. Серию бранчей откроет переосмысленная русская кухня от питерского ресторана «Банщики». Шеф-повар Станислав Левохо совмещает традиции домашнего застолья и современные технологии.

В меню гастро-ужина:

Инжир с голубым сыром и базиликом

Салат с кейлом, лисичками и артишоками

Пончики с крабом и икрой

Сулугуни в углях

Телятина со сморчками

Сметана / клубника

28 августа, 12:00—17:00

Бронирование столов — по телефону +7 (903) 060-62-26

Ресторан Red Wall (улица Кожевенная, 2)







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