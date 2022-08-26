Впервые в Нижнем фестиваль Brunch Edition

В столицу Приволжья впервые приедет проект Александра Сысоева и главное гастрономическое событие страны — Brunch Edition. Нижний посетят посетят лучшие шеф-повара страны в формате воскресного бранча.
Гостей ждут знаковые блюда и игристое. Серию бранчей откроет переосмысленная русская кухня от питерского ресторана «Банщики». Шеф-повар Станислав Левохо совмещает традиции домашнего застолья и современные технологии.
В меню гастро-ужина:
- Инжир с голубым сыром и базиликом
- Салат с кейлом, лисичками и артишоками
- Пончики с крабом и икрой
- Сулугуни в углях
- Телятина со сморчками
- Сметана / клубника
28 августа, 12:00—17:00
Бронирование столов — по телефону +7 (903) 060-62-26
Ресторан Red Wall (улица Кожевенная, 2)
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