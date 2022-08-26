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Впервые в Нижнем фестиваль Brunch Edition

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В столицу Приволжья впервые приедет проект Александра Сысоева и главное гастрономическое событие страны — Brunch Edition. Нижний посетят посетят лучшие шеф-повара страны в формате воскресного бранча.

 

Гостей ждут знаковые блюда и игристое. Серию бранчей откроет переосмысленная русская кухня от питерского ресторана «Банщики». Шеф-повар Станислав Левохо совмещает традиции домашнего застолья и современные технологии.

В меню гастро-ужина:

  • Инжир с голубым сыром и базиликом
  • Салат с кейлом, лисичками и артишоками
  • Пончики с крабом и икрой
  • Сулугуни в углях
  • Телятина со сморчками
  • Сметана / клубника

28 августа, 12:00—17:00

Бронирование столов — по телефону +7 (903) 060-62-26

Ресторан Red Wall (улица Кожевенная, 2)



 

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