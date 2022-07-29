Гастрофест на Рождественской: рассказываем, куда пойти и что есть

Программа на 30 июля:

SKOBA — детское время: мороженое, машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET / DJ RAWMAN (20:00-23:00)

«БаклаДжан» — угощение домашней чачей, дегустация сыра

Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей, DJ с лаунж-музыкой, шарики всем детям (17:00-23:00)

«Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00)

«Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова (12:00-23:00), конкурс-дегустация летней новинки от пивоварни «SOUR ALE персик-маракуйя» (14:00 и 16:00)

«Пяткинъ» — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копченым лещом (12:00-22:00)

«Квеври» — живая музыка на летней веранде (20:00-22:00)

«Рюмочная на Софроновской» — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки: травник, клубничник, чага и другие (14:00-23:00)

«Селедка и кофе» — музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00), а также вечеринка

«Луч 368» — музыкальное настроение от DJ (21:00–23:00). Авторский гастро-сет, открытый бар на улице

«Изи» — дегустация и продажа натурального сыра от «Сырной Мастерской Пивоварова». Спэшл-шаверма (16:00-21:00)

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое (12:00-21:00)

«Сияй» — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch (18:00-23:00). Весь день - авторские коктейли, бордо и брускетты — по 100 рублей

Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00), бадминтон и фрисби — в 21:00, презентация новых десертов - в 22:00.

Для посетителей гастрофестиваля будут работать корнеры с едой и напитками: Rozas, Vins, «Пивзавод», YALE, Vibe Poke, Mukka, «Пельчеби», фермерские и ремесленные товары в честь 200-летия Нижегородской ярмарки.

На время фестиваля будет ограничено автомобильное движение, запрещена парковка и стоянка по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 30 июля до 05:00 31 июля.







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Фото: Нижний 800