«Гастрономическая Рождественская»: что есть и как веселиться на главном гастрофесте этой недели

Для посетителей будут работать гриль-бар «Горячо», корнеры с едой и напитками: «Будапешт», Rozas, Vins, «Пивзавод», YALE, Vibe Poke, Mukka, «Пельчеби», фермерские и ремесленные товары в честь 200-летия Нижегородской ярмарки.

Программа на 23 июля:

SKOBA — детское время: мороженое, машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET / N-DEE (20:00-23:00)

«Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00)

«Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова (12:00-23:00), конкурс-дегустация летней новинки от пивоварни «SOUR ALE персик—маракуйя» (14:00 и 16:00)

«Пяткинъ» — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, волжские углы с копченым лещом (12:00-22:00)

«Квеври» — открытый бар с летними коктейлями (18:00-23:00), живая музыка на летней веранде (20:00-22:00)

«Рюмочная на Софроновской» — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки: запеканка, мокруха, варенуха и другие (14:00-23:00)

«Селедка и кофе» — музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00)

«Луч 368» — музыкальное настроение от DJ Юджин. (20:00–23:00). Всем девушкам комплимент от ресторана — бокал игристого

«Изи» — выступление нижегородских hip-hop-исполнителей ISA, SVEG при участии Yngmaxy с презентацией новых треков (19:00-21:00)

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое «Лето в разгаре со вкусом дыни и арбуза (12:00-21:00)

«Сияй» — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch / DJ Pskor (18:00-23:00)

Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00), бадминтон и фрисби — в 21:00.

На время фестиваля ограничат автомобильное движение, запретят парковку и стоянку транспортных средств по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 16 июля до 05:00 17 июля.







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Фото: Нижний 800