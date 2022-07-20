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Резидент московской Popoff Kitchen выступит в нижегородском Tizer Bar

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В эту пятницу, 22 июля, в нижегородский паб Tizer заглянет любимец московских тусовок — Андрей Moonoton. Он уже более десяти лет выступает на российских вечеринках и с каждым приездом удивляет своими dj-сэтами, смешивая находки вне рамок времени и законов стиля.

 

22 июля

Время: 21:00

Место: Tizer bar (Пискунова 14/5)

 

 

А вы знали, что музыку Moonoton можно найти на британском лейбле Hamam House и симачевском Low Budget Family, а также московском «Ида»?

компанию Андрею Moonoton на вечеринке составят Vibe Impact и Leiba

Вход свободный.

 

 

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