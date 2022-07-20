Резидент московской Popoff Kitchen выступит в нижегородском Tizer Bar

В эту пятницу, 22 июля, в нижегородский паб Tizer заглянет любимец московских тусовок — Андрей Moonoton. Он уже более десяти лет выступает на российских вечеринках и с каждым приездом удивляет своими dj-сэтами, смешивая находки вне рамок времени и законов стиля.