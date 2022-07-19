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Гастрофест «Да, шеф!» наградит нижегородцев за лучший костюм любимого блюда!

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6 и 7 августа в парке «Швейцария» пройдет гастрономический семейный фестиваль «Да, шеф!». Нижегородцев и гостей города ждут более 50 поволжских (и не только) гастроконцепций, фермеров, стартапов, крафтовых производителей и ремесленников.

 

6 августа стартует Парад вкуса, творчества и достижений Поволжья — костюмированное шествие всех желающих!

Главное (и единственное!) условие создать костюм своего любимого блюда, продукта или напитка. Авторов лучших работ наградят подарками от партнеров.

Сам парад будет снят профессиональной командой Ivlev Channel и появится на канале Константина Ивлева.

Важно подать заявку заранее, а лучше — прямо сейчас.

 

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Фото: архив организаторов

 

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