Лекции и мастер-классы от гастро-экспертов: что ждет участников Школы гастротуризма

Школа проходит в рамках Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма. Финал — 22-24 сентября в Владивостоке. Участникам расскажут о современных трендах гастротуризма, структуре современного туристического продукта, а также процесс создания гастрособытия.

В структуре проекта три модуля, которые проходят с перерывом в неделю:

Гастротуризм в контексте локального/регионального туризма — 19 июля (10:00 — 13:15):

расскажут о современных трендах в развитии гастротуризма. Может ли гастрономия стать ядром местного туристического предложения?

от локальных продуктов к локальному гастрономическому бренду и локальной кухне;

инфраструктура российского гастротуризма: дефициты и вызовы.

Концепция локального гастрономического продукта: от идеи до дорожной карты — 22 июля (10:00 — 14:00)

почему гастрономия — это не только про еду?

кейс «Деревня в съедобном лесу», Музей-усадьба Достоевского «Даровое»;

структура современного турпродукта и технология его формирования;

технология формирования гастрособытия.

Управление ресурсами: экосистема стейкхолдеров и партнерств — 26 июля (10:00 — 13:15)

стратегические ресурсы туристического проекта с гастрономическим компонентом;

успешные локальные гастропродукты с акцентом на партнерские коллаборации;

технологии презентации и питчинга.









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