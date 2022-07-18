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Лекции и мастер-классы от гастро-экспертов: что ждет участников Школы гастротуризма

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19, 22 и 26 июля откроется Школа гастрономического туризма. Для всех желающих она пройдет в онлайн формате. В программе: лекции, семинары и мастер-классы от ведущих экспертов. С подробной программой можно ознакомиться на сайте или в Telegram-канале.

 

Школа проходит в рамках Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма. Финал — 22-24 сентября в Владивостоке. Участникам расскажут о современных трендах гастротуризма, структуре современного туристического продукта, а также процесс создания гастрособытия.

В структуре проекта три модуля, которые проходят с перерывом в неделю:

Гастротуризм в контексте локального/регионального туризма — 19 июля (10:00 — 13:15):

  • расскажут о современных трендах в развитии гастротуризма. Может ли гастрономия стать ядром местного туристического предложения?
  • от локальных продуктов к локальному гастрономическому бренду и локальной кухне;
  • инфраструктура российского гастротуризма: дефициты и вызовы.

Концепция локального гастрономического продукта: от идеи до дорожной карты — 22 июля (10:00 — 14:00)

  • почему гастрономия — это не только про еду? 
  • кейс «Деревня в съедобном лесу», Музей-усадьба Достоевского «Даровое»;
  • структура современного турпродукта и технология его формирования;
  • технология формирования гастрособытия.

Управление ресурсами: экосистема стейкхолдеров и партнерств — 26 июля (10:00 — 13:15)

  • стратегические ресурсы туристического проекта с гастрономическим компонентом;
  • успешные локальные гастропродукты с акцентом на партнерские коллаборации;
  • технологии презентации и питчинга.




 

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