Лекции и мастер-классы от гастро-экспертов: что ждет участников Школы гастротуризма

19, 22 и 26 июля откроется Школа гастрономического туризма. Для всех желающих она пройдет в онлайн формате. В программе: лекции, семинары и мастер-классы от ведущих экспертов. С подробной программой можно ознакомиться на сайте или в Telegram-канале.
Школа проходит в рамках Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма. Финал — 22-24 сентября в Владивостоке. Участникам расскажут о современных трендах гастротуризма, структуре современного туристического продукта, а также процесс создания гастрособытия.
В структуре проекта три модуля, которые проходят с перерывом в неделю:
Гастротуризм в контексте локального/регионального туризма — 19 июля (10:00 — 13:15):
- расскажут о современных трендах в развитии гастротуризма. Может ли гастрономия стать ядром местного туристического предложения?
- от локальных продуктов к локальному гастрономическому бренду и локальной кухне;
- инфраструктура российского гастротуризма: дефициты и вызовы.
Концепция локального гастрономического продукта: от идеи до дорожной карты — 22 июля (10:00 — 14:00)
- почему гастрономия — это не только про еду?
- кейс «Деревня в съедобном лесу», Музей-усадьба Достоевского «Даровое»;
- структура современного турпродукта и технология его формирования;
- технология формирования гастрособытия.
Управление ресурсами: экосистема стейкхолдеров и партнерств — 26 июля (10:00 — 13:15)
- стратегические ресурсы туристического проекта с гастрономическим компонентом;
- успешные локальные гастропродукты с акцентом на партнерские коллаборации;
- технологии презентации и питчинга.
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