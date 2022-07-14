В ресторанах города запустили «ГастросетНижний»

«ГастросетНижний» появился в ресторанах Нижнего Новгорода. Специальное меню — часть фестиваля «Да, шеф!», организованного известным шеф-поваром Константином Ивлевым.
«Учитывая, что стоимость каждого сета, состоящего из нескольких блюд, — 1200 рублей, местные жители и гости Нижнего Новгорода смогут открыть для себя не только новые вкусы, но и интересные места в городе», — говорит основатель и организатор «Да, шеф!» Константин Ивлев.
Что можно попробовать?
- карпаччо из фермерской телятины с горьковским помидором, печеным в ковернинской соли с картофельной сгущенкой, волжский судак с кремом из печеных овощей и спаржей из Сергача, деревенское крошево из печёной картошки с копченым сомом и соусом из карасей, заливное из перепелки с лесными травами в грибном взваре.
С полным списком ресторанов можно ознакомиться на сайте.
Победитель получит из рук Константина Ивлева уникальную награду, созданную специально для фестиваля.
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