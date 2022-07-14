18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

В ресторанах города запустили «ГастросетНижний»

Поделиться:

«ГастросетНижний» появился в ресторанах Нижнего Новгорода. Специальное меню — часть фестиваля «Да, шеф!», организованного известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

 

«Учитывая, что стоимость каждого сета, состоящего из нескольких блюд, — 1200 рублей, местные жители и гости Нижнего Новгорода смогут открыть для себя не только новые вкусы, но и интересные места в городе», — говорит основатель и организатор «Да, шеф!» Константин Ивлев.

Что можно попробовать?

  • карпаччо из фермерской телятины с горьковским помидором, печеным в ковернинской соли с картофельной сгущенкой, волжский судак с кремом из печеных овощей и спаржей из Сергача, деревенское крошево из печёной картошки с копченым сомом и соусом из карасей, заливное из перепелки с лесными травами в грибном взваре.

С полным списком ресторанов можно ознакомиться на сайте.

Победитель получит из рук Константина Ивлева уникальную награду, созданную специально для фестиваля.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: