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Секрет счастливого дня — конечно, завтрак! За самыми вкусными бейглами и вафлями только в HIJI

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Что может быть лучше, чем начать свой рабочий или воскресный день с румяных и всегда разных блинчиков или сырников? Правильно — ничего! Именно поэтому насладиться атмосферой Hiji на веранде или в зале ресторана вы сможете ежедневно. Завтраки теперь доступны на протяжении почти всего дня — с 10:00 до 16:00.

 

В ресторане HIJI на Рождественской, 37 полакомиться завтраком теперь можно на протяжении почти всего дня — с 10:00 до 16:00.

В обновленном меню представлены разнообразные бейглы, вафли, блины и сырники, ну и, конечно же, традиционные утренние блюда из яиц. При желании подкрепиться поплотнее, можно выбрать «серьезные завтраки» — альпийский цыпленок, куриные котлеты, а также салаты с лососем, беконом и курицей.



 

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