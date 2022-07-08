Публикуем программу гастрофеста на Рождественской

Гастрономическая программа:

SKOBA — детское время: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ SET/DJ REAL (20:00-23:00);

«Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками (12:00-23:00);

«Луч 368» — стрит-бар с фирменными настойками и коктейлями to go (14:00-23:00), DJ-set by 2R (22:00-23:00);

«Пяткинъ» — корнер с волжскими углами с копченым лещом, русские настойки, хмельной квас, а также варенье из сосновых шишек от Александра Котюсова (12:00-22:00);

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое на специальной открытой кухне, холодный смузи по специальной цене (12:00-21:00);

«Сияй» — DJ-set от резидентов бара (18:00-23:00), дегустация настоек собственного приготовления (18:00-20:00);

Nebar — конкурсы и флешмобы (18:00-20:00), outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00);

«Квеври» — живая музыка на летней веранде от солиста кавер-группы Maple Season (20:00-22:00);

Паб «Эрик Рыжий» отмечает 5 лет! Здесь будут задувать свечи на торте из стаута (19:00). С 20:00 — рок-н-ролл вместе с группой «РокФор».

Coffee Cake — авторский «Фреддо Капучино» от «Стрелка кофе», апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей (12:00-16:00), презентация летнего меню, welcome-зона, диджей с лаунж-музыкой (17:00-23:00);

«Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00);

«Рюмочная на Софроновской» — 16 видов старинных настоек, местное пенное и прохладная сангрия на летней веранде (17:00-23:00);

«Селёдка и кофе» — музыкальное настроение от нижегородских диджеев: NO NAME, LADIDADIDA, CAMZNAEW (13:00-23:00);

«БаклаДжан» — турецкий самовар с домашней чачей, фотозона с колоритными нарядами кавказских народов;

«Изи» — сладкая вата для всех детей (15:00-17:00), более 50 видов крафта. Спешл-шаверма (12:00-23:00).

Для гостей будут работать корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками. Также на Рождественской установят фудтраки: Gorky Coffee, «Гриль машина», Bronx, Best Coffee и «Чешский трдельник».







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Фото: Нижний 800