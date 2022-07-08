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Публикуем программу гастрофеста на Рождественской

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Уже в эту субботу на улице Рождественской вновь откроется гастрономический фестиваль. Для гостей приготовили специальные сеты, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар и музыкальную программу.

 

Гастрономическая программа:

  • SKOBA — детское время: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ SET/DJ REAL (20:00-23:00);
  • «Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками (12:00-23:00);
  • «Луч 368» — стрит-бар с фирменными настойками и коктейлями to go (14:00-23:00), DJ-set by 2R (22:00-23:00);
  • «Пяткинъ» — корнер с волжскими углами с копченым лещом, русские настойки, хмельной квас, а также варенье из сосновых шишек от Александра Котюсова (12:00-22:00);
  • Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое на специальной открытой кухне, холодный смузи по специальной цене (12:00-21:00);
  • «Сияй» — DJ-set от резидентов бара (18:00-23:00), дегустация настоек собственного приготовления (18:00-20:00);
  • Nebar — конкурсы и флешмобы (18:00-20:00), outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00);
  • «Квеври» — живая музыка на летней веранде от солиста кавер-группы Maple Season (20:00-22:00);
  • Паб «Эрик Рыжий» отмечает 5 лет! Здесь будут задувать свечи на торте из стаута (19:00). С 20:00 — рок-н-ролл вместе с группой «РокФор».
  • Coffee Cake — авторский «Фреддо Капучино» от «Стрелка кофе», апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей (12:00-16:00), презентация летнего меню, welcome-зона, диджей с лаунж-музыкой (17:00-23:00);
  • «Безухов» — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00);
  • «Рюмочная на Софроновской» — 16 видов старинных настоек, местное пенное и прохладная сангрия на летней веранде (17:00-23:00);
  • «Селёдка и кофе» — музыкальное настроение от нижегородских диджеев: NO NAME, LADIDADIDA, CAMZNAEW (13:00-23:00);
  • «БаклаДжан» — турецкий самовар с домашней чачей, фотозона с колоритными нарядами кавказских народов;
  • «Изи» — сладкая вата для всех детей (15:00-17:00), более 50 видов крафта. Спешл-шаверма (12:00-23:00).

Для гостей будут работать корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками. Также на Рождественской установят фудтраки: Gorky Coffee, «Гриль машина», Bronx, Best Coffee и «Чешский трдельник».



 

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Фото: Нижний 800

 

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