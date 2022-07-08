Red Wall два года! Как Zero waste-ресторан под стенами Кремля отметит этот день?

Ресторан украсят полевыми цветами и травами.

Основная часть программы стартует в 19:00 — гостей ждут фуршет и welcome-drinks, также фотосессия и много музыки. На ужин — гастрономический сет от шеф-повара и партнера Restaurant by Deep fried friends Антона Ковалькова. Его называют настоящим художником. А еще, он стажировался в лучших ресторанах мира, отмеченных звездами Michelin.

На вечере выступят UMA2RMAN, а еще стоит ждать dj-сеты и угощение авторским тортом от шеф-кондитера ресторана.

Сбор гостей — 8 июля в 19:00. Стоимость участия — 4500 рублей. Бронирование столов по телефону: +7 920 026 6026.

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Фото: архив ресторана