Ягодная эно-дегустация пройдет в воздушном шатре «Парка Культуры»

13 июля в ресторане «Парк Культуры» пройдет самая летняя эно-дегустация в секретном месте на природе.
13 июля
Время: 19:30
Место: Галерея вкуса «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная 10А)
В воздушном шатре Александровского сада откроется ягодная эно-дегустация. Ягоды будут везде — в напитках, декоре и столе.
Сомелье Анастасия Дунина сделала подборку из напитков с выразительными ягодными ароматами, а шеф ресторана подготовит летние закуски.
Стоимость участия — 3500 рублей. Узнать подробности и зарезервировать столик можно по телефону: 8 (831) 215-12-12.
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