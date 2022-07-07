Ягодная эно-дегустация пройдет в воздушном шатре «Парка Культуры»

В воздушном шатре Александровского сада откроется ягодная эно-дегустация. Ягоды будут везде — в напитках, декоре и столе.

Сомелье Анастасия Дунина сделала подборку из напитков с выразительными ягодными ароматами, а шеф ресторана подготовит летние закуски.

Стоимость участия — 3500 рублей. Узнать подробности и зарезервировать столик можно по телефону: 8 (831) 215-12-12.