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В Mama Huhu пройдет паблик-ток с рестораторами: как набирать, где обучать и как дружить с командой

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В этот четверг, 23 июня, в Mama Huhu пройдет паблик-ток про силу команды. Эксперты расскажут о команде ресторана: как ее набирать и обучать, как работать и дружить с людьми.

 

Кому стоит прийти? Всем, чья работа связана с наймом и руководством командой, даже если это не ресторанная сфера.

Можно узнать каких сотрудников лучше искать: с опытом в сфере, или новичков, чтобы обучить под себя? Как мотивировать к работе, но не допускать выгорания.

Спикеры:

  • Наталья Курылева — основательница ресторана Terrapia, соосновательница проекта MĀMĀ HŪHŪ
  • Александр Николаенко — шеф-повар ресторана Vinedo
  • Анастасия Михеева — управляющая бистро «Цейлон»

Вход по депозиту — 350 рублей, бронь мест по телефону 4131122.



 

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