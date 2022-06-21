В Mama Huhu пройдет паблик-ток с рестораторами: как набирать, где обучать и как дружить с командой

Кому стоит прийти? Всем, чья работа связана с наймом и руководством командой, даже если это не ресторанная сфера.

Можно узнать каких сотрудников лучше искать: с опытом в сфере, или новичков, чтобы обучить под себя? Как мотивировать к работе, но не допускать выгорания.

Спикеры:

Наталья Курылева — основательница ресторана Terrapia, соосновательница проекта MĀMĀ HŪHŪ

Александр Николаенко — шеф-повар ресторана Vinedo

Анастасия Михеева — управляющая бистро «Цейлон»

Вход по депозиту — 350 рублей, бронь мест по телефону 4131122.







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