В Mama Huhu пройдет паблик-ток с рестораторами: как набирать, где обучать и как дружить с командой

В этот четверг, 23 июня, в Mama Huhu пройдет паблик-ток про силу команды. Эксперты расскажут о команде ресторана: как ее набирать и обучать, как работать и дружить с людьми.
Кому стоит прийти? Всем, чья работа связана с наймом и руководством командой, даже если это не ресторанная сфера.
Можно узнать каких сотрудников лучше искать: с опытом в сфере, или новичков, чтобы обучить под себя? Как мотивировать к работе, но не допускать выгорания.
Спикеры:
- Наталья Курылева — основательница ресторана Terrapia, соосновательница проекта MĀMĀ HŪHŪ
- Александр Николаенко — шеф-повар ресторана Vinedo
- Анастасия Михеева — управляющая бистро «Цейлон»
Вход по депозиту — 350 рублей, бронь мест по телефону 4131122.
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