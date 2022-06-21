Когда открытие «Вкусно — и точка» в Нижнем? Рассказываем

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые пришли в Россию на замену McDonald’s, откроются 27 июня. Об этом сообщается в социальных сетях.
Сейчас заведения набирают персонал для работы в данных точках фастфуда.
Напомним, компания McDonald’s заявила об окончательном уходе из России и продаже бизнеса. Сами рестораны быстрого питания продолжат работать, но уже с новым владельцем и под другим названием. После ребрендинга они будут называться «Вкусно — и точка».
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Фото: unplash
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