Когда открытие «Вкусно — и точка» в Нижнем? Рассказываем

Сейчас заведения набирают персонал для работы в данных точках фастфуда.

Напомним, компания McDonald’s заявила об окончательном уходе из России и продаже бизнеса. Сами рестораны быстрого питания продолжат работать, но уже с новым владельцем и под другим названием. После ребрендинга они будут называться «Вкусно — и точка».







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Фото: unplash