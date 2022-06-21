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Когда открытие «Вкусно — и точка» в Нижнем? Рассказываем

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые пришли в Россию на замену McDonald’s, откроются 27 июня. Об этом сообщается в социальных сетях.

 

Сейчас заведения набирают персонал для работы в данных точках фастфуда.

Напомним, компания McDonald’s заявила об окончательном уходе из России и продаже бизнеса. Сами рестораны быстрого питания продолжат работать, но уже с новым владельцем и под другим названием. После ребрендинга они будут называться «Вкусно — и точка».



 

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Фото: unplash

 

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