В галерее вкуса «Парк Культуры» пройдет эно-дегустация «Из Армении в Грузию»

22 июня в ресторане «Парк Культуры» пройдет трендовая эно-дегустация в секретном месте на природе. Гости смогут попробовать акцентные напитки из Армении и Грузии. Гость вечера — бренд амбассадор Simple Максим Курохтин.
22 июня
Время: 19:00
Место: Галерея вкуса «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная 10А)
Для особенного вечера команда галереи вкуса подобрала пять напитков и коллекцию закусок. Стоимость участия — 3500 рублей. Узнать подробности и зарезервировать столик можно по телефону: 8 (831) 215-12-12.
Комментарии (0)