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В галерее вкуса «Парк Культуры» пройдет эно-дегустация «Из Армении в Грузию»

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22 июня в ресторане «Парк Культуры» пройдет трендовая эно-дегустация в секретном месте на природе. Гости смогут попробовать акцентные напитки из Армении и Грузии. Гость вечера — бренд амбассадор Simple Максим Курохтин.

 

22 июня

Время: 19:00

Место: Галерея вкуса «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная 10А)

 

 

Для особенного вечера команда галереи вкуса подобрала пять напитков и коллекцию закусок. Стоимость участия — 3500 рублей. Узнать подробности и зарезервировать столик можно по телефону: 8 (831) 215-12-12.

 

 

 

 

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