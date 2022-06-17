Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» откроется в Нижнем

В фестивале «Гастрономическая Рождественская» примут участие: «SKOBA», «Coffee Cake», «Безухов», «Terrapia», «Горьковская Пивоварня», «Пяткинъ», «Квеври», «Луч 368», «Селедка и кофе», бар «Nebar» и «Бакладжан».

Программа на 18 июня:

SKOBA — SUNSET DJ SET / RAWMAN (20:00 - 23:00)

— SUNSET DJ SET / RAWMAN (20:00 - 23:00) Coffee Cake — вафли и «cold brew» кофе по специальной цене (с 12:00 - 18:00), бесплатная дегустация «cold brew» кофе, гайд по приготовлению холодных напитков каждому в подарок (13:00 -14:00)

— вафли и «cold brew» кофе по специальной цене (с 12:00 - 18:00), бесплатная дегустация «cold brew» кофе, гайд по приготовлению холодных напитков каждому в подарок (13:00 -14:00) «Безухов» — уникальная Волжская кухня от шефа Александра Голышева. Живая музыка от локальных групп (16:00 - 23:00)

— уникальная Волжская кухня от шефа Александра Голышева. Живая музыка от локальных групп (16:00 - 23:00) Terrapia — фестиваль коктейлей на вине: 3 вида напитков по 300 рублей (13:00 - 00:00)

— фестиваль коктейлей на вине: 3 вида напитков по 300 рублей (13:00 - 00:00) «Горьковская пивоварня» — дегустация нового летнего сорта «смузи гуава-абрикос» (14:00 и 16:00) Работа открытой кухни: колбаски фламбе, креветки в крафте, горячие закуски (12:00 - 14:00).

— дегустация нового летнего сорта «смузи гуава-абрикос» (14:00 и 16:00) Работа открытой кухни: колбаски фламбе, креветки в крафте, горячие закуски (12:00 - 14:00). «Пяткинъ» — Волжские углы с копченым лещом, русские настойки, хмельной квас под открытым небом! (12:00 - 21:00)

— Волжские углы с копченым лещом, русские настойки, хмельной квас под открытым небом! (12:00 - 21:00) «Квеври» — мастер-класс по приготовлению хинкали (начало в 12:00)

— мастер-класс по приготовлению хинкали (начало в 12:00) «Луч 368» — танцы на Рождественской под сеты от Ikonis и новинки от шеф-повара по спец ценам (19:00 - 00:00)

— танцы на Рождественской под сеты от Ikonis и новинки от шеф-повара по спец ценам (19:00 - 00:00) «Селедка и кофе» — музыкальное настроение от местных DJ’s весь день (14:00 - 23:00)

— музыкальное настроение от местных DJ’s весь день (14:00 - 23:00) «Бакладжан» — фирменный плов от шефа по специальной цене прямо из казана вам в тарелку (16:00 - 20:00). Домашняя чача или бокал вина к каждому шашлыку (12:00 - 02:00)

— фирменный плов от шефа по специальной цене прямо из казана вам в тарелку (16:00 - 20:00). Домашняя чача или бокал вина к каждому шашлыку (12:00 - 02:00) Nebar — беспроигрышная неазартная «рулетка» (18:00 - 20:00), outdoor бал с локальными DJ`s (20:00 - 23:00)

Кроме того, для всех желающих фестиваля будут работать пять фудтраков: «Bronx», «Жарим», «Gorky Coffee», «RockeTruck», «Best Coffee».

Важно: на время фестиваля ограничат автомобильное движение по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда.







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