Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» откроется в Нижнем

18 июня на улице Рождественской в Нижнем Новгороде вновь пройдет гастрофестиваль. Горожан и гостей города ждут специальные сеты, мастер-классы, лекции, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа.
В фестивале «Гастрономическая Рождественская» примут участие: «SKOBA», «Coffee Cake», «Безухов», «Terrapia», «Горьковская Пивоварня», «Пяткинъ», «Квеври», «Луч 368», «Селедка и кофе», бар «Nebar» и «Бакладжан».
Программа на 18 июня:
- SKOBA — SUNSET DJ SET / RAWMAN (20:00 - 23:00)
- Coffee Cake — вафли и «cold brew» кофе по специальной цене (с 12:00 - 18:00), бесплатная дегустация «cold brew» кофе, гайд по приготовлению холодных напитков каждому в подарок (13:00 -14:00)
- «Безухов» — уникальная Волжская кухня от шефа Александра Голышева. Живая музыка от локальных групп (16:00 - 23:00)
- Terrapia — фестиваль коктейлей на вине: 3 вида напитков по 300 рублей (13:00 - 00:00)
- «Горьковская пивоварня» — дегустация нового летнего сорта «смузи гуава-абрикос» (14:00 и 16:00) Работа открытой кухни: колбаски фламбе, креветки в крафте, горячие закуски (12:00 - 14:00).
- «Пяткинъ» — Волжские углы с копченым лещом, русские настойки, хмельной квас под открытым небом! (12:00 - 21:00)
- «Квеври» — мастер-класс по приготовлению хинкали (начало в 12:00)
- «Луч 368» — танцы на Рождественской под сеты от Ikonis и новинки от шеф-повара по спец ценам (19:00 - 00:00)
- «Селедка и кофе» — музыкальное настроение от местных DJ’s весь день (14:00 - 23:00)
- «Бакладжан» — фирменный плов от шефа по специальной цене прямо из казана вам в тарелку (16:00 - 20:00). Домашняя чача или бокал вина к каждому шашлыку (12:00 - 02:00)
- Nebar — беспроигрышная неазартная «рулетка» (18:00 - 20:00), outdoor бал с локальными DJ`s (20:00 - 23:00)
Кроме того, для всех желающих фестиваля будут работать пять фудтраков: «Bronx», «Жарим», «Gorky Coffee», «RockeTruck», «Best Coffee».
Важно: на время фестиваля ограничат автомобильное движение по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда.
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