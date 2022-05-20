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Участники «Беги Герой» получат подарки от ресторанов BerëzkaGroup

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22 мая в Нижнем Новгороде пройдет ежегодный забег «Беги, Герой!». Рестораны компании BerëzkaGroup подготовили спортсменам небольшие комплименты.

 

Специальное предложение действует в ресторанах:

  • Моника (улица Большая Покровская, 82);
  • Куркума (улица Большая Покровская, 82, ТРК Небо, 5 этаж);
  • Franky (улица Звездинка, 10/52);
  • Портер (улица Большая Покровская, 51А).

Кроме того, победителям главного полумарафона (среди мужчин и женщин) гриль-бар «Горячо» дарят по завтраку «Беги, Сурин, беги».

 

 

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Фото: сообщество марафона «ВКонтакте»

 

 

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