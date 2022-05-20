Участники «Беги Герой» получат подарки от ресторанов BerëzkaGroup

Специальное предложение действует в ресторанах:

Моника (улица Большая Покровская, 82);

Куркума (улица Большая Покровская, 82, ТРК Небо, 5 этаж);

Franky (улица Звездинка, 10/52);

Портер (улица Большая Покровская, 51А).

Кроме того, победителям главного полумарафона (среди мужчин и женщин) гриль-бар «Горячо» дарят по завтраку «Беги, Сурин, беги».

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Фото: сообщество марафона «ВКонтакте»