Галерея вкуса «Парк Культуры» в честь сказочного балета «Спящая красавица» создала десерт — велюровую розу

Новый десерт в Галерее вкуса «Парк Культуры» посвятили балету «Спящая красавица», который пройдет в оперном театре.

«Десерт — символ счастливой любви, которая разрушила чары злой феи на осколки, также, как вы превратите в сладкие осколки эту розу», — рассказывают создатели

Состав: под велюровой розой скрываются йогуртовый мусс, клубничное мороженое с воздушным рисом в шоколаде, малиновый мармелад, шоколадное печенье и морская соль.

Нижегородцы смогут попробовать десерт с 18 по 22 мая по адресу: Верхневолжская набережная, 10А. Правильно ответив на вопросы о «Спящей красавице», можно выиграть приглашение на спектакль.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.