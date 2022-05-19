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Галерея вкуса «Парк Культуры» в честь сказочного балета «Спящая красавица» создала десерт — велюровую розу

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21 и 22 мая в Нижегородском театре оперы и балета покажут балет «Спящая красавица». Специально в честь события галерея вкуса «Парк Культуры» создала волшебный десерт — велюровую розу с йогуртовым муссом.

 

Новый десерт в Галерее вкуса «Парк Культуры» посвятили балету «Спящая красавица», который пройдет в оперном театре.

«Десерт — символ счастливой любви, которая разрушила чары злой феи на осколки, также, как вы превратите в сладкие осколки эту розу», — рассказывают создатели

Состав: под велюровой розой скрываются йогуртовый мусс, клубничное мороженое с воздушным рисом в шоколаде, малиновый мармелад, шоколадное печенье и морская соль.

Нижегородцы смогут попробовать десерт с 18 по 22 мая по адресу: Верхневолжская набережная, 10А. Правильно ответив на вопросы о «Спящей красавице», можно выиграть приглашение на спектакль.




 

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