18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

В Нижнем Новгороде пройдет гастрономический квест

Поделиться:

15 мая в Нижнем пройдет городской гастроквест. Участники пройдут маршрут из самых актуальных, и атмосферных заведений города, выполнят ряд заданий и попробуют новые вкусы. Регистрация уже открыта.

 

На этот раз маршрут пройдет за пределами центра города, поэтому организаторы рекомендуют пользоваться личным автомобилем или общественным транспортом.

«Мы готовим подборку классных гастролокаций и зашифровываем их названия. Вы разгадываете их и составляете маршрут. Проходите его, выполняя на каждой точке задания и дегустируя блюда и напитки. Получаете удовольствие, новые гастровпечатления, а в финале — призы», — отмечают организаторы.

15 мая

Время: с 12:00 до 17:00

 

 

Чтобы принять участие необходимо:

  • собрать команду из 3-5 человек:
  • позвонить и записаться: 8 905 195 89 84 Светлана, 8 903 601 37 05 Надежда.

Стоимость: 1500 рублей с человека.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: