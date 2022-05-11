В Нижнем Новгороде пройдет гастрономический квест

На этот раз маршрут пройдет за пределами центра города, поэтому организаторы рекомендуют пользоваться личным автомобилем или общественным транспортом.

«Мы готовим подборку классных гастролокаций и зашифровываем их названия. Вы разгадываете их и составляете маршрут. Проходите его, выполняя на каждой точке задания и дегустируя блюда и напитки. Получаете удовольствие, новые гастровпечатления, а в финале — призы», — отмечают организаторы.