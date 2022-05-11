В Нижнем Новгороде пройдет гастрономический квест

15 мая в Нижнем пройдет городской гастроквест. Участники пройдут маршрут из самых актуальных, и атмосферных заведений города, выполнят ряд заданий и попробуют новые вкусы. Регистрация уже открыта.
На этот раз маршрут пройдет за пределами центра города, поэтому организаторы рекомендуют пользоваться личным автомобилем или общественным транспортом.
«Мы готовим подборку классных гастролокаций и зашифровываем их названия. Вы разгадываете их и составляете маршрут. Проходите его, выполняя на каждой точке задания и дегустируя блюда и напитки. Получаете удовольствие, новые гастровпечатления, а в финале — призы», — отмечают организаторы.
15 мая
Время: с 12:00 до 17:00
Чтобы принять участие необходимо:
- собрать команду из 3-5 человек:
- позвонить и записаться: 8 905 195 89 84 Светлана, 8 903 601 37 05 Надежда.
Стоимость: 1500 рублей с человека.
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