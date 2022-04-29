В Нижнем Новгороде пройдет бариста баттл. Участники презентуют авторские напитки

26 мая пройдут соревнования за звание лучшего бариста в Нижнем Новгороде. Организаторами мероприятия выступили федеральная сеть кофеен Coffee Cake и ростерия «Стрелка кофе».
В борьбе за главный приз участники презентуют авторские напитки сочетающие в себе кофе и что-то горячительное.
Для гостей будет организован мастер-класс по приготовлению кофейных напитков, каппинги, воркшоп по фудфото и многое другое.
Вход свободный. Заявки на участие и регламент чемпионата можно найти по ссылке.
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