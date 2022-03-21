Самый маленький стейк хауз в мире находится в Нижнем Новгороде

Команда проекта отмечает, что уже получила письмо с подтверждением, остаются нюансы для регистрации.

Напомним, ранее нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар» в России.

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Фото: сообщество мясного бара «ВКонтакте».