Самый маленький стейк хауз в мире находится в Нижнем Новгороде

Мясной Бар на Чернопрудском переулке — Steak Me Truck с собственным производством в формате Street Food вошел в книгу рекордов. Он признан «самым маленьким стейк хаузом в мире». Поздравляем команду!
Команда проекта отмечает, что уже получила письмо с подтверждением, остаются нюансы для регистрации.
Напомним, ранее нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар» в России.
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Фото: сообщество мясного бара «ВКонтакте».
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