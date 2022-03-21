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Самый маленький стейк хауз в мире находится в Нижнем Новгороде

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Мясной Бар на Чернопрудском переулке — Steak Me Truck с собственным производством в формате Street Food вошел в книгу рекордов. Он признан «самым маленьким стейк хаузом в мире». Поздравляем команду!

 

Команда проекта отмечает, что уже получила письмо с подтверждением, остаются нюансы для регистрации. 

Напомним, ранее нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар» в России.

 

 

 

 

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Фото: сообщество мясного бара «ВКонтакте». 

 

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