Галерея вкуса «Парк Культуры» проведет воскресный бранч

20 марта в галерее вкуса «Парк Культуры» пройдет традиционный воскресный бранч. Гостям предложат шведский стол с изобилием закусок и салатов, коллекцию десертов и безалкогольные напитки.
Программа:
- с 12:30 — в зале ресторана звучит саксофон (Алексей Суханов);
- с 12:00 — арт-перформанс от нижегородского художника Ильи Спиченкова;
- с 13:00 — детская развлекательная программа в стиле «Гарри Поттер».
Стоимость бранча — 3 000 рублей для взрослых. Для детей от 7 до 18 лет — 1500, для детей младше 7 лет — бесплатно.
Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.
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Фото: сообщество ресторана «ВКонтакте».
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