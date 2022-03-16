Галерея вкуса «Парк Культуры» проведет воскресный бранч

Программа:

с 12:30 — в зале ресторана звучит саксофон (Алексей Суханов);

с 12:00 — арт-перформанс от нижегородского художника Ильи Спиченкова;

с 13:00 — детская развлекательная программа в стиле «Гарри Поттер».

Стоимость бранча — 3 000 рублей для взрослых. Для детей от 7 до 18 лет — 1500, для детей младше 7 лет — бесплатно.

Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.





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Фото: сообщество ресторана «ВКонтакте».