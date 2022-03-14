Постное меню с альтернативным мясом можно попробовать в ресторанах Berëzka Group

Команда проекта включила в постное меню простые позиции, которые любой человек сможет приготовить дома.

«Вдохновившись опытом Московских и Питерских ресторанов, было принято решение познакомить нижегородского гостя с растительным мясом высшего качества от российского производителя «ЭФКО»», — отмечает команда.

Так, в баре «Фрэнки» в постном меню предлагают бифштекс из растительного мяса в азиатском стиле с молодым картофелем и белыми грибами. Блюдо сделано по образу полюбившегося гостям бифштекса из натурального мяса. В меню «Tarantino Bar» можно увидеть хайбургер с котлетой, изготовленной из комбинации растительных белков.

Попробовать обновленное постное меню можно до 23 апреля.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: архив организаторов