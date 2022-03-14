Постное меню с альтернативным мясом можно попробовать в ресторанах Berëzka Group

До 23 апреля в ресторанах Berëzka Group можно увидеть постное меню с использованием альтернативного мяса от компании «ЭФКО». Это первая ресторанная группа Нижнего, которая интегрировала блюда с использованием растительного мяса в меню.
Команда проекта включила в постное меню простые позиции, которые любой человек сможет приготовить дома.
«Вдохновившись опытом Московских и Питерских ресторанов, было принято решение познакомить нижегородского гостя с растительным мясом высшего качества от российского производителя «ЭФКО»», — отмечает команда.
Так, в баре «Фрэнки» в постном меню предлагают бифштекс из растительного мяса в азиатском стиле с молодым картофелем и белыми грибами. Блюдо сделано по образу полюбившегося гостям бифштекса из натурального мяса. В меню «Tarantino Bar» можно увидеть хайбургер с котлетой, изготовленной из комбинации растительных белков.
Попробовать обновленное постное меню можно до 23 апреля.
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Фото: архив организаторов
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