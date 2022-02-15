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В ресторане Monica пройдет русско-итальянский ужин

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Большой русско-итальянский ужин пройдет 3 марта в ресторане Monica. Шеф новой волны Андрей Воробьев и бренд-шеф итальянских ресторанов pio italiano Иннокентий Регентов — приготовят шесть подач блюд с эно-сопровождением.

 

3 марта

Время: 19:00

Место: улица Большая Покровская, 82

 

 

Главные шефы вечера:

  • Талантливый шеф новой волны — Андрей Воробьев стажировался в Испании и странах Скандинавии, работал в Нижегородских проектах: Negroni Bar&Enoteca и Fabrika Bar&Club.
  • Бренд-шеф итальянских ресторанов pio italiano с обложки Esquire — Иннокентий Регентов. Он уделяет особое внимание использованию локальных продуктов и ярким вкусам Азии. В подаче придерживается скандинавского минимализма.

В программе — большой русско-итальянский ужин из шести подач с интерактивной подачей десерта в зале.

Стоимость ужина 3500 рублей, а с эно-сопровождением — 5000 рублей.

 

 

 

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