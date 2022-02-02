Сразу несколько нижегородских заведений попали в лонг-лист ресторанной премии Wheretoeat

Организаторы представили список участников на официальном сайте премии. Торжественная церемония вручения Всероссийского ресторанного конкурса в 2022 году состоится 22 февраля.
В лонг-лист попали следующие рестораны Нижнего Новгорода:
Ресторан современной кухни NOVO
Ресторан Pastarama
Zero-waste ресторан Red Wall
Рыбный ресторан Кусто
Ресторан трех кухонь мира Ribs
Бар "Медные трубы"
Галерея вкуса "Парк Культуры"
Бистро "Почтовый"
Ресторацiя "Пяткинъ"
Винный бар Vinedo
Кофейня "Темп"
Винный бар и ресторан Vins Wine&Kitchen
IZAKAYA-бар HIJI
Ресторан LAMVIL
Ресторан LE GRILL
Литературное кафе БеZухов
Бистро "Цейлон"
Гриль-бар "Горячо"
Стейк-хаус ресторан Mitrich
Семейный ресторан MONICA
Энотека Negroni bar
Ресторан северной кухни "Экспедиция"
Ресторан неаполитанской кухни Юла Pizza
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