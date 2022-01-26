В винном баре Vins пройдет гастро-ужин в четыре руки с эно-сопровождением

28 января в винном баре Vins с видом на зимнюю Почаину, церкви и холмы столицы закатов пройдет гастрономический ужин в четыре руки от шефов — Дмитрия Дмитриенко(Mitrich и Yale) и Кирилла Шамхалова (Vins).
28 января
Время: 19:00
Место: Зеленский съезд, 8
Welcome
- тартар из говядины
- тартар из форели на коже форели с ферментированным желтком
Дмитрий Дмитриенко (Mitrich, Yale)
- форель / томат / яблочный винегрет /травы
- тар тар ягненок / мусс из жаренного лука / сено
- утиная грудка сухого созревания / черный чеснок / пастернак
Кирилл Шамхалов (Vins)
- камчатский краб / голландский соус / икра щуки и лосося
- вырезка оленя / пастернак / белые грибы / мясной бульон / можжевельник
- шоколадный бисквит / пекан / лайм / хрустящий хворост
Сет будет подаваться в эно-сопровождении из Шампани и Бургундии.
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