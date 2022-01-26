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В винном баре Vins пройдет гастро-ужин в четыре руки с эно-сопровождением

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28 января в винном баре Vins с видом на зимнюю Почаину, церкви и холмы столицы закатов пройдет гастрономический ужин в четыре руки от шефов — Дмитрия Дмитриенко(Mitrich и Yale) и Кирилла Шамхалова (Vins).

 

 

28 января

Время: 19:00

Место: Зеленский съезд, 8

 

Welcome

  • тартар из говядины
  • тартар из форели на коже форели с ферментированным желтком

Дмитрий Дмитриенко (Mitrich, Yale)

  • форель / томат / яблочный винегрет /травы
  • тар тар ягненок / мусс из жаренного лука / сено
  • утиная грудка сухого созревания / черный чеснок / пастернак

Кирилл Шамхалов (Vins)

  • камчатский краб / голландский соус / икра щуки и лосося
  • вырезка оленя / пастернак / белые грибы / мясной бульон / можжевельник
  • шоколадный бисквит / пекан / лайм / хрустящий хворост

Сет будет подаваться в эно-сопровождении из Шампани и Бургундии.

 

 

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