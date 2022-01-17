В Нижнем Новгороде пройдет гастрономический квест «Ешь, пей, беги!»

23 января в Нижнем пройдет городской гастроквест — «Ешь, пей, беги!». Участники пройдут маршрут из самых актуальных, вкусных и атмосферных кафе, баров и ресторанов города. Регистрация уже открыта.
«Вас ждут увлекательные задания, еще больше дегустаций и, конечно, новый маршрут, для прохождения которого в этот раз рекомендуем воспользоваться личным или общественным транспортом», — рассказывает команда проекта.
23 января
Время: начало в 12:00
Организаторы сообщат место старта позже — следите за обновлениями здесь. Максимальное количество участников в каждой команде — 5 человек. Стоимость — 1000 рублей.
Регистрация на гастроквест по телефонам: 8 905 195 8984 (Светлана) и 8 903 601 3705 (Надежда).
Для посещения некоторых заведений необходим QR-код.
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