В Нижнем Новгороде пройдет гастрономический квест «Ешь, пей, беги!»

«Вас ждут увлекательные задания, еще больше дегустаций и, конечно, новый маршрут, для прохождения которого в этот раз рекомендуем воспользоваться личным или общественным транспортом», — рассказывает команда проекта.

23 января Время: начало в 12:00 Организаторы сообщат место старта позже — следите за обновлениями здесь. Максимальное количество участников в каждой команде — 5 человек. Стоимость — 1000 рублей. Регистрация на гастроквест по телефонам: 8 905 195 8984 (Светлана) и 8 903 601 3705 (Надежда). Для посещения некоторых заведений необходим QR-код.