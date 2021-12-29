Нежная утка и рождественский кекс: что есть в HIJI IZAKAYA-BAR на новогодних каникулах

Все ближе Новый год, и все больше суета захватывает Нижний Новгород. Предлагаем расслабиться и заглянуть в специальное праздничное меню на вынос от команды HIJI IZAKAYA-BAR. Там и куриный паштет с цитрусовым чатни, и нежная утка, ассорти печенья и много чего еще!