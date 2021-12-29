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Нежная утка и рождественский кекс: что есть в HIJI IZAKAYA-BAR на новогодних каникулах

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Все ближе Новый год, и все больше суета захватывает Нижний Новгород. Предлагаем расслабиться и заглянуть в специальное праздничное меню на вынос от команды HIJI IZAKAYA-BAR. Там и куриный паштет с цитрусовым чатни, и нежная утка, ассорти печенья и много чего еще!

 

Команда HIJI IZAKAYA-BAR под руководством шеф-повара Антона Тихого и шеф-кондитера Тимы (Фатимы) Салех разработала специальное праздничное меню навынос. В меню — традиционные рождественские блюда и десерты в авторской интерпретации:

  • куриный паштет с цитрусовым чатни и какао
  • нежная утка, маринованная в соевом соусе, апельсиновом соке, цедре лайма, меде и смеси специй в течение 2 суток
  • рождественский кекс, пропитанный Courvoisier, чаем эрл грей и сиропом на основе цитрусовых, с большим количеством сухофруктов и глазурью из карамельного шоколада
  • ассорти печенья: шоколадное и овсяное на основе сахара мусковадо

 

 

 

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