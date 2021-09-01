Знакомьтесь, Илья Травкин — мастер французской кухни и новый шеф-повар ресторана Ribs

Отмечается, что концепция ресторана Ribs не изменится. Команда шефа добавит в меню — морепродукты, новые версии кухонь мира и сезонные тренды.

«НН.Собака.ru» публикует красочный видеоролик торжественной церемонии награждения победителей первой ресторанной премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Нижнем Новгороде», состоявшейся в культурном пространстве DKRT







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Фото: Instagram Ribs