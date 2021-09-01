Знакомьтесь, Илья Травкин — мастер французской кухни и новый шеф-повар ресторана Ribs

Новым шеф-поваром ресторана трех кухонь мира Ribs стал знаток французской кухни — Илья Травкин. Илья — один из ярких представителей шеф-поваров Нижнего Новгорода. Его знают по легендарным проектам Tiffani group и фудмаркету на Рождественской «Восход».
Отмечается, что концепция ресторана Ribs не изменится. Команда шефа добавит в меню — морепродукты, новые версии кухонь мира и сезонные тренды.
«НН.Собака.ru» публикует красочный видеоролик торжественной церемонии награждения победителей первой ресторанной премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Нижнем Новгороде», состоявшейся в культурном пространстве DKRT
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Фото: Instagram Ribs
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