Устрицы, морские ежи и гребешки: в галерее вкуса «Парк культуры» пройдет фестиваль морепродуктов

Галерея вкуса представляет новое тематическое меню — морское.

«Для морской коллекции мы выбрали устрицы, выращенные во Франции, дикие Хасанские и дальневосточные Ромаринские. Гребешки для вас приготовят на гриле с ароматным маслом или в виде сашими, с соусом Марне и солью из пармской ветчины. Морские ежи готовят с перепелиным желтком и соусом Понзу», — отмечают организаторы.

Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 215-12-12.

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