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В литературном кафе «Безухов» пройдет ужин с тремя шеф-поварами «Из варяг в греки»

29 апреля литературное кафе «Безухов» представит ужин «Из варяг в греки» с тремя ведущими шеф-поварами Нижнего Новгорода.

 

Гостей вечера ждут блюда трех кухонь мира и стихотворения Сергея Есенина в исполнения Константина Кибардина:

29 апреля

Время: 19:00

Место: улица Рождественская, 6

 

Стоимость сета для одного человека — 3500 рублей. Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: 433 87 63.

 

 

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