В литературном кафе «Безухов» пройдет ужин с тремя шеф-поварами «Из варяг в греки»

29 апреля литературное кафе «Безухов» представит ужин «Из варяг в греки» с тремя ведущими шеф-поварами Нижнего Новгорода.
Гостей вечера ждут блюда трех кухонь мира и стихотворения Сергея Есенина в исполнения Константина Кибардина:
- Александр Голышев — шеф-повар литературного кафе «Безухов» — представит кухню славянских народов
- Александр Николаенко — шеф-повар винного бара «Vinedo»— представит кухню южной части России
- Дмитрий Дмитриенко — шеф-повар ресторана «Mitrich» — представит нордическую кухню
29 апреля
Время: 19:00
Место: улица Рождественская, 6
Стоимость сета для одного человека — 3500 рублей. Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: 433 87 63.
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