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Бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии Wheretoeat

Нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар». В список вошли 10 баров России, которые получили наибольшее количество баллов по результатам голосования коллегии экспертов. 25 февраля пройдет церемония награждения Wheretoeat Russia 2021.

 

Полностью топ-10 выглядит так (шорт–лист составлен в алфавитном порядке):

  1. Delicatessen, Москва
  2. El Copitas, Санкт-Петербург⠀
  3. Imbibe, Санкт-Петербург
  4. Nobody Knows I Suppose, Новосибирск⠀
  5. ReLab, Казань⠀
  6. Shanghai 12, Ростов-на-Дону⠀
  7. The Bix, Москва⠀
  8. «Коробок», Москва⠀
  9. «Медные трубы», Нижний Новгород⠀
  10. «Полторы комнаты», Санкт-Петербург

 

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Фото: сообщество бара «ВКонтакте»

 

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