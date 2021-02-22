Нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар». В список вошли 10 баров России, которые получили наибольшее количество баллов по результатам голосования коллегии экспертов. 25 февраля пройдет церемония награждения Wheretoeat Russia 2021.