Нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар». В список вошли 10 баров России, которые получили наибольшее количество баллов по результатам голосования коллегии экспертов. 25 февраля пройдет церемония награждения Wheretoeat Russia 2021.
Полностью топ-10 выглядит так (шорт–лист составлен в алфавитном порядке):
- Delicatessen, Москва
- El Copitas, Санкт-Петербург⠀
- Imbibe, Санкт-Петербург
- Nobody Knows I Suppose, Новосибирск⠀
- ReLab, Казань⠀
- Shanghai 12, Ростов-на-Дону⠀
- The Bix, Москва⠀
- «Коробок», Москва⠀
- «Медные трубы», Нижний Новгород⠀
- «Полторы комнаты», Санкт-Петербург
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Фото: сообщество бара «ВКонтакте»
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