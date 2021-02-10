Нижегородский ресторан De Kas приготовил программу на 14 февраля

Уютный ресторан в самом сердце Нижнего Новгорода приготовил праздничную программу ко Дню всех влюбленных. Гости заведения смогут попробовать разнообразную европейскую кухню и десерты в виде сердец, насладиться живой музыкой от кавер– группы «POP-Corn» и погрузиться в расслабляющую романтичную атмосферу.

14 февраля Время: 19:00 Место: улица Горького, 121 Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону:+7 (831) 469 09 90.