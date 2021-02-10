Нижегородский ресторан De Kas приготовил программу на 14 февраля

Ресторан современной европейской кухни De Kas приготовил праздничную программу на День святого Валентина.
Уютный ресторан в самом сердце Нижнего Новгорода приготовил праздничную программу ко Дню всех влюбленных. Гости заведения смогут попробовать разнообразную европейскую кухню и десерты в виде сердец, насладиться живой музыкой от кавер– группы «POP-Corn» и погрузиться в расслабляющую романтичную атмосферу.
14 февраля
Время: 19:00
Место: улица Горького, 121
Вход на мероприятие свободный. Зарезервировать столик или узнать подробную информацию о программе можно по телефону:+7 (831) 469 09 90.
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